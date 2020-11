Premier League, un autogol di Fernandez e il gol di Abraham regalano al Chelsea il primato

Vince e convince il Chelsea di Frank Lampard, che sul campo del Newcastle porta a casa i tre punti con un netto 0-2. Partita mai in discussione e risultato che sarebbe potuto essere molto più largo a favore dei blues, che sprecano un paio di occasioni di troppo con Werner, ma sanno punire al momento giusto la squadra di Bruce. Decidono l'autogol di Federico Fernandez, che in maniera goffa apre la gara deviando nella propria porta il cross di Mount, e il gol di Abraham nella ripresa, abile a realizzare dopo un bell'assist di Werner. In attesa delle gare di domani, il Chelsea si prende la vetta della Premier in coabitazione con il Leicester, che dovrà affrontare il Liverpool.

Premier League - Nona giornata

Sabato

Newcastle-Chelsea 0-2

16.00 Aston Villa-Brighton

16.00 Burnley-Crystal Palace

16.00 Fulham-Everton

16.00 Liverpool-Leicester City

16.00 Manchester United-West Bromwich

16.00 Wolverhampton-Southampton

18.30 Tottenham-Manchester City

Domenica

15.00 Sheffield United-West Ham

17.30 Leeds United-Arsenal