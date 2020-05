Premier League, un calciatore ha violato l'isolamento: party alcolico con 15 persone a Parigi

Il Sun nella sua edizione odierna ha raccontato un gossip circa un calciatore di Premier League, di cui non si rivela il nome, finito nell'occhio del ciclone perché durante il periodo di isolamento domiciliare non ha rispettato le regole. Il calciatore anonimo avrebbe preso il suo jet privato e sarebbe volato a Parigi, in un lussuoso ristorante privato sugli Champs Elysées, in compagnia di una quindicina di persone. Una serata a base di tequila e Jack Daniel's, all'insegna del rumore e delle belle donne, secondo i racconti fatti al tabloid da una persona presente. Uno scandalo che ha fatto il giro dell'Inghilterra, visto che con questo comportamento si mette a rischio anche i compagni di squadra: in Premier ci si sta preparando per la ripresa.