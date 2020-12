Premier League, Vardy punisce lo Sheffield al 91': 2-1, il Leicester torna a vincere

vedi letture

Nella sua città, Jamie Vardy torna a far male allo Sheffield United. Lui da tifoso dello Sheffield Wednesday, ha condannato gli acerrimi rivali al 91' nel suo derby personale portando così il 2-1 al suo Leicester City, che torna così alla vittoria dopo due sconfitte di fila. La squadra di Brendan Rodgers è passata in vantaggio al 24' con Perez ma due minuti è stata raggiunta sull'1-1 da McBurnie. Nella ripresa, nonostante le difficoltà il Leicester è riuscito a trovare la vittoria in pieno recupero proprio con il suo uomo copertina, Jamie Vardy, che ha firmato il gol del 2-1 condannando lo Sheffield alla decima sconfitta in undici giornate di Premier League. Con questo successo il Licester sale a 21 punti mentre lo Sheffield resta a quota 1.