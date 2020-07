Premier League, Vardy risponde a Aubameyang: è 1-1 fra Arsenal e Leicester

vedi letture

Arsenal e Leicester si sono spartiti la posta in palio nell’anticipo delle 21.15. All’Emirates i Gunners si sono portati in vantaggio con Aubameyang mentre nella ripresa sono rimasti in dieci per l'espulsione di Nketiah. La superiorità numerica ha spronato le Foxes che alla fine hanno trovato il gol dell’1-1 a sei minuti dalla fine con Jamie Vardy.