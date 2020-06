Premier League, verranno rispettate le date della UEFA sul mercato: si chiuderà entro il 5 ottobre

Un dietrofront per poter rispettare le indicazioni da parte della UEFA. La Premier League non ha ancora deciso le date per il prossimo mercato, ma in una riunione degli azionisti è stato deciso che si seguiranno le linee guida europee: stando alle indiscrezioni riportate dal Daily Telegraph, anche il mercato inglese potrebbe chiudere entro il 5 ottobre. Le prossime settimane saranno decisive, ma l'ufficialità dovrebbe confermare le prime indiscrezioni sulle nuove date della stagione 2020-2021.