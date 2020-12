Premier, Man Utd-Wolves 1-0. Rashford regala il secondo posto ai Red Devils al 93'. Gol e highlights

Il Manchester United porta a casa un successo sofferto contro il Wolverhampton. A "Old Trafford" la decide in pieno recupero Marcus Rashford e i Red Devils mettono così la freccia, superando Eveerton e Leicester e assestandosi in seconda posizione, a due sole lunghezze dal Liverpool. Una mazzata per la squadra di Espirito Santo, 4 punti nelle ultime 6 partite.