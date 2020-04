Premier, Neville: "Il calcio è una questione economica, altrimenti sarebbe fermo da mesi"

vedi letture

Gary Neville, ex difensore del Manchester United, non le manda a dire. Intervenuto ai microfoni di The Football Show, l'ex Red Devils ha attaccato duramente il mondo del calcio inglese: "Ogni giorno sentiamo cose diverse, ma penso che se questa non fosse una questione economica, il calcio sarebbe fermo da mesi".

I dubbi di Neville riguardano anche i protocolli: "Stiamo cercando di pianificare tutto per ripartire in sicurezza. Ma dove si cambieranno i giocatori? Come viaggeranno per giocare le partite? Come si tengono separati su un campo di allenamento?". Domande a cui è difficile rispondere e che stanno creando problemi a chi deve redigere le regole sanitarie per poter tornare in campo.