Premier, prima vittoria del Manchester United: 3-2 col Brighton, rigore di Bruno Fernandes al 100'

vedi letture

Colpo esterno del Manchester United sul campo del Brighton. Nel match valido per il terzo turno di Premier League all'Amex Stadium i Red Devils avevano ribaltato, grazie all'autogol di Dunk al 43' e la rete di Rashford al 55', il provvisorio vantaggio locale di Maupay su rigore al 40'. Nel recupero la possibile mezza-beffa firmata March al 95', prima del secondo rigore - ormai insperato e assegnato con l'ausilio del VAR - trasformato da Bruno Fernandes addirittura al 100'.

Prima vittoria in questo campionato per la truppa di Solskjaer, che aveva perso all'esordio col Crystal Palace. Seconda sconfitta in tre partite, invece, per i Seagulls.