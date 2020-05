Premier, ripresa a rischio? Ben nove club possono far decidere i giocatori sulla ripartenza

vedi letture

Your choice. Nove società di Premier League, spiega il The Sun, non sarebbero intenzionate a prendere una posizione ufficiale anche per i calciatori ma avrebbero intenzione di lasciar libertà ai giocatori di decidere. Così il Project Restart sarebbe in bilico ma i club non vorrebbero decidere per i propri tesserati