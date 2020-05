Premier, ripresa allenamenti rischia di slittare. E 6 club sono contrari al "Project Restart"

Problemi riguardanti il "Project Restart" della Premier League, secondo quanto riferisce il Daily Mail. Alcuni club, che avrebbero dovuto riprendere gli allenamenti lunedì 11, ritarderanno il ritorno a seguito delle crescenti preoccupazioni per lo stato di salute dei calciatori. Ritardo di una settimana, in attesa anche delle decisioni del Governo attese domenica. Il ritardo del ritorno agli allenamenti rende più complicato un ritorno al campionato il 12 giugno, come da piano.

Altro tema è relativo alle retrocessioni: sei club non intendono giocarsi la permanenza in Premier League disputando le proprie partite in campo neutro. Si tratta di Brighton, Watford, West Ham, Norwich, Bournemouth e Aston Villa. Un altro club contrario e il "Project Restart" salterà.