Premier, ripresa allenamenti verso il 18 maggio. Quattro medici esprimono preoccupazione

La ripresa degli allenamenti delle squadre inglesi, prevista per l'11 maggio, sarà con ogni probabilità slittata al 18. Questo per le riserve mostrate circa i rischi che corrono i calciatori. In merito quattro medici sociali dei 20 di Premier League hanno sollevato alcuni dubbi. Il protocollo per la ripresa del torneo è stato redatto dal dottor Mark Gillet, dopo una consultazione con le altre leghe europee, tra cui Liga spagnola e Bundesliga tedesca. I giocatori verrebbero testati due volte alla settimana. Solo una settimana fa il dottor Michel D'Hooge, presidente del comitato medico della FIFA, ha dichiarato: "Il mondo non è ancora pronto per il calcio a livello competitivo. Spero che questo possa cambiare velocemente, ma adesso serve pazienza".