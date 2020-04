Premier, sindacato calciatori attacca: "Taglio stipendi solo se potranno scegliere a chi donare"

Gordon Taylor, presidente della Professional Footballers’ Association, il sindacato dei calciatori inglese, ha risposto al ministro della Sanità britannico che nei giorni scorsi aveva duramente criticato lo stand-by nella trattativa fra la Federazione ed i giocatori in merito al taglio degli stipendi: “Non è che i giocatori non capiscano il momento o la situazione. Ma se devono accettare un taglio dello stipendio vogliono sapere cosa ci sarà fatto con quei soldi, vorrebbero poter scegliere dove destinarli. Ci sono molti giocatori stranieri, tanti vogliono aiutare il proprio paese d’origine, le loro famiglie ed i loro amici, lo stesso vale per i giocatori inglesi. Per questo se devono rinunciare a unaparte di stipendio, vogliono sapere dove andranno i soldi”.