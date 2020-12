Premir League, Leicester a valanga sul Brighton. Arsenal sconfitto in casa dal Burnley

Si sono concluse le due gare che si sono giocate stasera alle 20:15m valide per la 12esima giornata della Premier League. Ko interno per l’Arsenal, battuto a sorpresa 1-0 dal Burnley. Decisivo uno sfortunato autogol di Aubameyang al 73’. Nell’altra gara, Leicester straripante contro il Brighton. 3-0 il risultato finale, firmato da una doppietta di Maddison e dal gol di Vardy. Con questo risultato il Leicester resta in scia al Tottenham e al Liverpool, che guidano la classifica di Premier a +1 sui Foxes. L’Arsenal è attualmente 15esimo con 13 punti, 3 in più del Brighton. Il Burnley sale a quota 9.