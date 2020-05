Pres. Angers: "Perdite per oltre 10 milioni di euro che verranno ripianate"

vedi letture

Intervistato in esclusiva da Ouest France, il presidente dell'Angers Fabrice Favetto-Bon ha parlato della chiusura anticipata della stagione: "Un sentimento condiviso. Sono stato osservatore di questa stagione dell'Angers dalla mia nomina che è arrivata il 10 marzo dopo la vittoria contro il Nantes. Quindi posso dire che sono imbattuto ma solo perchè dopo non abbiamo più giocato (ride ndr). La sensazione è che abbiamo raggiunto l'obiettivo della salvezza. Terminiamo la stagione con 39 punti in 28 gare, è una vera soddisfazione che sta a dimostrare i miglioramenti della società. Perdite di 10 milioni di euro? La situazione era più difficile, e uso volontariamente l'imperfetto, in termini di denaro disponibile nelle casse. Con lo stop del campionato, e con la mancata trasmissione in tv, il deficit è di oltre 10 milioni. Per rispettare i nostri impegni fino alla fine di luglio, abbiamo dovuto compensare questa mancanza. Abbiamo trovato la soluzione grazie a un contributo personale del presidente degli azionisti, Said Chabane, e il club ha fatto ricorso a un prestito garantito dallo stato".