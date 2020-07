Pres. Atletico blinda Oblak: "Miglior portiere al mondo, ha un contratto con noi e stop"

Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha blindato Jan Oblak (obiettivo tra le tante del Chelsea) e rinnovato la fiducia al giovane talento Joao Felix nell'intervista concessa oggi al quotidiano Marca: "Per me Oblak è il miglior portiere del mondo. Ho sempre detto che ha un contratto con l'Atletico, non è strano che abbia ricevuto offerte da altri grandi club come il nostro. Ma è un calciatore dei colchoneros e stop".

Joao Felix?

"Non è stato facile per lui perché questa era la sua prima stagione nella Liga, è venuto qua con delle aspettative meravigliose e credo che le abbia mantenute. Il prossimo anno non sarà più una promessa, ma un dato di fatto. Confido in lui già in vista delle final 8 di Champions, sono sicuro che sarà molto felice di giocare a Lisbona. Joao ha appena 20 anni e noi, come società, siamo indiscutibilmente orgogliosi di averlo comprato".