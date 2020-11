Pres. Atletico: "Griezmann uno dei 3 migliori in Europa. Spero che passi il momento difficile"

Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha parlato a El Larguero. del suo ex pupillo, Antoine Griezmann, e della situazione difficile che sta vivendo a Barcellona, prossimo avversario dei colchoneros in campionato: "Quando è andato via gli ho detto di cuore 'Spero che ti trattino e che ti amino come qui all'Atletico’. Non so se sia così: ha trovato un club in una situazione difficile, ma il Barça ha una squadra magnifica. Quando le cose vanno male ne risentono tutti, si spera che questa situazione passi presto. Griezmann è uno dei tre migliori giocatori in Europa, lo ha dimostrato con la maglia dell'Atletico e con la Francia".

Messi e il futuro: "È un giocatore del Barcellona, che non lo lascerà partire per nessun motivo. Il futuro di Messi è a Barcellona. Lui lo sa. Quando le acque si calmeranno, torneremo a vedere il solito grande Messi e il grande Barça di sempre. All'Atletico come Suarez? Noi siamo contenti così. Non è che manca il posto nell'11 titolare, manca la firma...".