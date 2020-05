Pres. Getafe e le sliding doors del mercato: "Messi e Guardiola potevano essere nostri"

vedi letture

Angel Torres, presidente del Getafe, ha svelato a Marca due interessanti retroscena di mercato degli anni scorsi: "Quando Messi era agli inizi della carriera, avevamo concordato il prestito ma Rijkaard si mise di traverso e non se ne fece più nulla. Anche Guardiola fu molto vicino: ne parlai con Txiki Begiristain, ex d.s. del Barcellona. La loro idea era quella di assumere Laudrup come tecnico, perché Laporta non era convinto da Pep". Alla fine Laudrup andò al Getafe, arrivando ai quarti della Coppa Uefa e in finale di Copa del Rey.