Pres. Leeds: "A gennaio abbiamo cercato di prendere Ibrahimovic e Cavani"

In un'intervista con gianlucadimarzio.com, Andrea Radrizzani, presidente del Leeds, ha confessato di aver provato a portare Ibrahimovic alla corte del Loco Bielsa durante l'ultima finestra di mercato, prima che lo svedese scegliesse il Milan. Inoltre, ha affermato anche di aver contattato l'entourage di Cavani, ma "i negoziati non sono decollati. Con Ibra invece ho parlato più concretamente, avrebbe potuto darci la spinta decisiva. È stato molto onesto e trasparente con me. Non ne ho parlato con l'allenatore perché le trattative non sono mai state a buon punto".