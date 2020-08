Pres. Manchester City: "Arrivare secondi in Premier non ci basta, vogliamo vincere"

Nel corso di un’intervista ai canali ufficiali del club, il presidente del Manchester City Khaldoon al-Mubarak ha commentato la stagione della squadra di Guardiola: "In Premier League, senza dubbio, il secondo posto non è quello che vogliamo. Ci piace sempre vincere la competizione. Complimenti ai campioni, lo hanno meritato. Arrivare secondi non ci soddisfa. Vincere la Coppa di Lega oltre al Community Shield è positivo. Arrivare alla semifinale di FA Cup, va bene ma non abbastanza...".