Pres. Strasburgo: "Perdite per 10 milioni ma fiducioso della nostra gestione finanziaria"

Il presidente dello Strasburgo Marc Keller ha parlato ai taccuini delle Dernières Nouvelles d'Alsace: "Tra il mancato pagamento delle ultime quote dei diritti televisivi e il mancato ricavo di sponsorizzazione e emissione di biglietti, possiamo contare su 10 milioni di euro di profitti persi. Saremo fortemente colpiti ma la nostra sana gestione finanziaria degli ultimi anni mi ha dato fiducia. Il risultato positivo previsto alla fine della stagione deve anche consentire di assorbire parzialmente questa carenza. Il mio credo per otto anni è stato quello di essere ambizioso garantendo la sostenibilità finanziaria. Oggi abbiamo 13 milioni di euro di capitale proprio. Ma per stare calmi, un club come il nostro deve raggiungere i 20 milioni di euro".