Presidente Rennes gela il Real Madrid: "Il nostro progetto è tenere Camavinga un altro anno"

vedi letture

Eduardo Camavinga è già considerato una star da 70 milioni di euro e il Real Madrid l'ha messo nel mirino. Il presidente del Lille, Nicolas Holveck, ha però altri progetti per il classe 2002, 18 anni ancora non compiuti, come dichiarato a RTL: "Il piano è far sì che Camavinga possa continuare il suo processo di maturazione al Rennes. La prossima stagione dovrà essere quella della consacrazione qui con noi".