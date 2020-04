Presidente Saint-Etienne: "Se la finale di coppa non ci sarà vogliamo il posto in E.League"

Bernard Caiazzo, presidente del Saint-Etienne, non sembra disposto, con lo stop al campionato, a stare fuori dalle coppe. La squadra ha raggiunto la finale di Coupe de France contro il Paris Saint-Germain: "Se la finale di coppa non viene giocata non l'abbiamo persa. Non perdo la speranza di convincere la FFF a nominare la finalista del torneo come qualificata all'Europa League".