Prima della Juve in Champions, il Ferencvaros vince in campionato: Honved battuto 1-0

Prima di volare in Italia e affrontare la Juventus in Champions League, il Ferencvaros ha vinto in campionato. La squadra ungherese infatti ha trionfato per 1-0 sul campo dell'Honved grazie alla rete di Heister, arrivata al 26'. Con questo successo il Ferencvaros consolida il suo primo posto in classifica e sale a 23 punti.