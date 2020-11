Prima vittoria del Fulham, 2-0 al WBA: in gol anche l'ex Torino Ola Aina

vedi letture

Bella vittoria del Fulham contro il WBA nel posticipo del settimo turno di Premier League. 2-0 il punteggio finale in favore dei Cottagers, grazie alle reti di Reid e dell'ex Torino Ola Aina arrivate nel primo tempo. Con questa vittoria il Fulham scavalca proprio il WBA in classifica ed esce dalla zona retrocessione. Primo successo in campionato per la squadra di Scott Parker.

Fulham-WBA 2-0 (26' Reid, 30' Aina)