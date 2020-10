Prima volta senza pubblico, bar e pub chiusi, club vietati: Barça-Real, il Clàsico delle restrizioni

Barcellona-Real Madrid di questo sabato sarà il primo Clàsico della storia ad essere giocato a porte chiuse. Le misure anti-Covid in questi tempi di pandemia rendono il match più importante di Spagna un unicum, in virtù delle restrizioni messe in atto sia in Catalogna che nella Capitàl. Non sarà consentito l'accesso al Camp Nou e non sarà possibile assistere alla partita neanche dall'interno di un pub, un bar o un ristorante (che si solito sfruttano eventi del genere per far cassa), chiusi in ambo le regioni. Il divieto di assembramenti, poi, non permetterà neanche di chiudersi all'interno dei club del tifo organizzato: ci si può riunione in sei massimo, troppo pochi per una gara di tale portata. Questo Barcellona-Real Madrid sarà il Clàsico delle restrizioni.