Prime parole blaugrana di Aguero: "Scelto il Barcellona perché è il miglior club del mondo"

Prime parole da nuovo attaccante del Barcellona per Sergio Aguero. Ecco alcune dichiarazioni dell'argentino dopo la firma coi blaugrana: "Ho deciso di venire qui perché sappiamo tutti che il Barça è la miglior squadra del mondo. Voglio aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi. Rispetto a quando ero all'Atletico ho cambiato molto il mio modo di giocare, oggi ho un ruolo più specifico in cui posso esprimere me stesso. Spero di poter aiutare a raggiungere dei successi, nella mia carriera è un altro passaggio. Non contano gli obiettivi individuali, ma aiutare la squadra a far bene. Così facendo a fine stagione potremo aver fatto cose importanti. In Spagna sono arrivato 18enne all'Atletico, ero un ragazzino ma ho imparato molto. Anche al City, conoscendo la Premier League".