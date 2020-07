Primeira Liga: il Porto vince e va a +9 sulla seconda, il Benfica deve solo vincere

Il Porto vince in casa del Tondela e mette le mani sul ventinovesimo titolo della sua storia. Pereira, Vieira e Marega regalano tre punti fondamentali per la corsa alla vittoria del campionato, inutile la rete siglata da Ronan al 73' su calcio di rigore: ora la squadra di Sergio Coincecao sale a +9 sul Benfica, seconda in classifica. Alle 22.30 le Águias giocheranno in casa del Familacao e saranno costrette a vincere, in caso di sconfitta il titolo andrebbe matematicamente al Porto.

Tondela-Porto 1-3 (47' Pereira, 64' Marega, 73' rig. Ronan, 94' rig. Vieira)