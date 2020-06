Primeira Liga, vittoria in rimonta del Benfica: 2-1 sul campo del Rio Ave

Il Benfica ribalta il risultato sul campo del Rio Ave, 2-1 il punteggio finale in favore dei lusitani. Il Rio Ave, passato in vantaggio nel primo tempo con Taremi, resta in 10 nella ripresa ed il Benfica pareggia con Seferovic. Altro rosso, questa volta diretto, per Santos: il Benfica, con due uomini in più, trova la rete della vittoria con Weigl al minuto numero 87.