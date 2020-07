Primeira Liga, Xadas trascina il Maritimo: 1-0 in casa del Santa Clara, salvezza vicina

Grazie a una rete segnata da Xadas al 71', il Maritimo coglie un importantissimo successo in chiave salvezza battendo 1-0 in trasferta il Santa Clara. Gli ospiti si portano a quota 34 in classifica, in undicesima posizione e a 7 lunghezze di vantaggio dal Portimonense, penultimo e virtualmente retrocesso a cinque giornate dalla fine del campionato portoghese.