Primo gol in MLS per l'ex Juventus Blaise Matuidi: a segno stanotte nel ko col Toronto FC

vedi letture

Primo gol in MLS per Blaise Matuidi. Il centrocampista francese, ex Juventus, stanotte è andato infatti a segno nella sconfitta per 2-1 sul campo del Toronto FC. Sinistro secco e rete per il classe '87, già alla sua quattordicesima presenza col club di David Beckham.

Matuidi ha giocato 90 minuti così come il suo ex compagno di squadra in bianconero Gonzalo Higuain, ritrovato proprio all'Inter Miami quest'estate.