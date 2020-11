Primo in Premier dopo l'anticipo, il Southampton cita Donald Trump: "Stop the count"

"Stop the count". Il Southampton cita Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, per commentare la classifica di Premier League dopo la partita di ieri contro il Newcastle, anticipo dell'ottava giornata di Premier League. In attesa delle sfide di oggi e domani, i saints sono primi in classifica e ironicamente chiedono lo stop della classifica. Come sta facendo Trump negli Stati Uniti per le elezioni americane.