Pronta la rivoluzione della Premier. Porte chiuse, campo neutro e tutte le gare trasmesse in tv

Archiviato il tema di Euro2020 rinviato al prossimo anno per ogni federazione è arrivato il momento di lavorare alla compilazione del calendario per la ripresa dell’attività una volta archiviata l’emergenza Coronavirus. Per quanto riguarda la Premier League, stando a quanto riportato dal The Sun, i venti club della massima serie starebbero studiando un calendario che porti alla disputa delle nove giornate che mancano entro fine luglio, ma con un programma completamente stravolto rispetto a quanto pattuito in precedenza. Il progetto in esame prevedrebbe, infatti, la disputa di tutte le gare in calendario in campo neutro (in due-tre stadi nelle Midlands), una di seguito all’altra (in modo da minimizzare spostamenti e personale attorno agli impianti) e senza pubblico, con le giornate di campionato ogni tre giorni. In più tutte le partite sarebbero trasmesse in diretta tv (di normale per ogni weekend di campionato vengono invece trasmessi solo un numero limitato match) in modo tale da consentire ai tifosi di seguire le proprie squadre.