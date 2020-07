Proteste del Tottenham per un rigore negato, Mourinho: "Meglio non parlarne"

"È andata così". José Mourinho commenta così il rigore non concesso al suo Tottenham contro il Bournemouth per quello che a molti è sembrato un evidente fallo su Kane: "Purtroppo quello che è successo al 45' è molto simile a quanto capitato contro lo Sheffield, quando abbiamo segnato il pareggio. Per quel che mi riguarda meglio non parlarne".