Proverai a portare Messi all'Atletico? Suarez: "No. A me interessa solo che sia felice..."

Lunga e interessante intervista concessa al quotidiano spagnolo 'AS' dal nuovo attaccante dell'Atletlco Madrid Luis Suarez. Il Pistolero ha parlato a lungo anche di Leo Messi, suo grande amico. E ha detto che in alcun modo proverà a condizionarlo in merito al suo futuro: "Continuiamo a parlare spesso. Ma parliamo della vita, di quello che sta succedendo oggi. L'altro giorno era il compleanno di mio figlio, recentemente è arrivato anche il suo compleanno, e abbiamo parlato anche di queste cose. Abbiamo un buon rapporto e non parliamo solo di calcio. Cerchiamo di sostenerci a vicenda su questioni personali ed emotive.

Ma se Messi lascerà il Barcellona, con Simeone proverai a convincerlo a venire all'Atletico Madrid? E' stato poi chiesto a Luis Suarez, che ha risposto così: "Leo è abbastanza maturo per prendere le decisioni che deve prendere. Non gli chiederò mai niente, anzi, difenderò sempre le scelte che prenderà, basta che sia felice. Se a un certo punto dovesse presentarsi questa possibilità, certo, gli parlerò delle meraviglie di questo club. Ma solo in questo caso, perché penso che sia lui a dover prendere la decisione migliore per lui stesso".