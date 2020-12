PSG a valanga nei primi 45' col Basaksehir: Neymar-show, doppietta e rigore procurato

Tutto troppo semplice per il Paris Saint-Germain in questo recupero dell'ultimo turno della fase a gironi di Champions League contro il Basaksehir, partita sospesa ieri sera al 13' a seguito della protesta delle due squadre dopo l'episodio di razzismo ai danni del vice-allenatore dei turchi, Webo. Sale in cattedra Neymar che segna due reti, la prima di esse un assoluto capolavoro con tunnel al difensore e tiro a giro che si infila alla sinistra del portiere. A segno anche Mbappé su calcio di rigore, interrompendo un digiuno di 364 giorni. Nell'azione che ha portato al rigore era stato annullato il gol a Bakker per fuorigioco, ma assegnata la massima punizione per l'intervento scorretto di Gonuk ai danni di Neymar, avvenuto in precedenza.