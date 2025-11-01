PSG all'ultimo respiro, Luis Enrique: "I tifosi cantavano al 94': lottiamo per loro"

Il Paris Saint-Germain torna a vincere dopo il deludente pareggio per 1-1 nel turno infrasettimanale contro il Lorient: i Campioni d'Europa hanno strappato tre punti all'ultimo respiro contro il Nizza grazie ad una rete al 95' di Goncalo Ramos.

Al termine della sfida il tecnico dei parigini Luis Enrique ha dichiarato a Ligue+: "Il Nizza è una squadra molto forte. Ha difeso molto più del solito rispetto a quando vengono qui nel nostro stadio. Noi abbiamo difeso molto bene. I primi 30 minuti non sono stati buoni, ma penso che abbiamo meritato la vittoria per il resto della partita. Bisogna saper gestire ogni fase della partita; siamo abituati ad avere la palla, è il nostro punto di forza. È importante per noi ottenere questo risultato".

Poi ha sottolineato l'atteggiamento dei tifosi, da prendere come esempio: "Vedendo i nostri tifosi che hanno sempre questa mentalità, che cantano ancora anche al 94° minuto, dobbiamo lottare come abbiamo fatto. Alla fine, penso che abbiamo fatto tutto ciò che era importante per vincere la partita. L'ingresso di Ousmane e Gonçalo è stato importante, ma tutta la squadra ha fatto un ottimo lavoro".

Anche l'eroe del giorno, Goncalo Ramos, ha espresso la propria soddisfazione: "Il mio è stato un gol all'ultimo minuto, è stato magnifico. La vittoria è la cosa più importante per la squadra. Non avevo bisogno del gol per sentirmi sicuro, ma segnare è sempre bello. È molto difficile giocare contro squadre così, hanno difeso con molti giocatori, ma è importante vincere. Non sapevo nemmeno che fosse la mia centesima partita. Champions? In Champions League le squadre giocano faccia a faccia con noi. In campionato, si difendono. È più difficile".