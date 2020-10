PSG-Angers 6-1, le pagelle: Neymar e Mbappè da sogno, prima gioia per Florenzi

Paris Saint Germain-Angers 6-1

Marcatori: 7’ Florenzi (P), 36’ e 47’ Neymar (P), 52' Traorè (A), 57’ Draxler (P), 71’ Gueye (P), 86’ Mbappè (P)

PARIS SAINT GERMAIN

Navas 6 – Qualche brivido nelle uscite alte, sul gol incassato poteva fare di più.

Florenzi 7 – Sblocca il risultato con una magia. Dietro concede qualcosa. (73’ Dagba 6 – Disinvolto nello scampolo di gara che gli viene concesso).

Marquinhos 6,5 – Tempismo e senso dell’anticipo. Legge bene ogni situazione.

Kimpembe 6 – A volte è troppo irruento, comunque efficace nelle chiusure. (82’ Diallo sv)

Bakker 6,5 – Distratto su Traorè, si fa perdonare spingendo tanto. Assist per Draxler.

Verratti 7 – Gioca sempre a testa alta, fa cantare il pallone con la consueta eleganza. (82’ Sarabia 6,5 – Ottimo impatto, mette la firma sulla goleada servendo Mbappè).

Paredes 6,5 – Buone geometrie in fase di possesso, cerca spesso la verticalizzazione. (64’ Gueye 6,5 – Partecipa al festival del gol con una stoccata da fuori).

Draxler 7 – Giocatore pienamente ritrovato, nuova fonte di gioco per Tuchel. Firma la quinta rete. (64’ Herrera 6 – Il centrocampista basco si piazza in cabina di regia e smista palloni).

Neymar 7,5 – Ispirato come nelle serate migliori. La prima doppietta in campionato è il giusto premio per una prova super.

Mbappè 7,5 – Slalom ubriacante prima di servire Neymar. Gli viene annullato un gol di tacco, ne segna un altro buono. Incontenibile.

Icardi 6,5 – Non trova la via della rete ma il suo contributo è prezioso. Partecipa alla manovra, sacrificandosi per la squadra.

ANGERS

Bernardoni 6 – Ne prende sei eppure è il meno colpevole. Fa quel che può per limitare il passivo.

Bamba 4,5 – Trovarsi davanti Mbappè in queste condizioni di forma non è il massimo della vita. (78’ Mangani sv)

Traorè 6 – Segna con la media di un centravanti. Terza rete in sei partite di campionato, ma è solo una illusione.

Pavlovic 5,5 – Soffre come l’intero reparto ma è uno degli ultimi a mollare. Di testa si fa valere.

Ebosse 5 – Ruvido negli interventi. Dimostra grossi limiti, evidenziati dalla caratura dell’avversario.

Ait Nouri 6,5 – Si fa saltare subito da Florenzi ma non si abbatte. Si riscatta con delle belle zingarate sulla fascia. (82’ Cho sv)

Thioub 5 – Prestazione decisamente sotto tono. Perde il duello diretto con Bakker. (69’ Cabot 5,5 – Nervoso, si fa ammonire rischiando il secondo giallo).

Capelle 5 – Soffre il palleggio di Verratti e Paredes che non gliela fanno mai vedere. (78' Manceau - sv)

Coulibaly 5,5 – Prestazione generosa, ci metta tanta fisicità. Però non è sufficiente.

Fulgini 5,5 – Si accende a intermittenza, regalando qualche idea interessante per i compagni.

Bahoken 6 - Poco assistito. Sfiora la rete del pareggio con un gran colpo di testa. (69’ Diony 5,5 – In campo nel finale, non riesce a rendersi pericoloso).