PSG, Areola potrebbe prendere il posto di Mendy al Rennes

Dopo l'addio dal Real Madrid, Alphonse Areola è tornato al PSG dove però, con ogni probabilità, non resterà per giocare la prossima stagione. Il giocatore piace molto al Rennes che potrebbe garantirgli di giocare con continuità e conquistare un posto in vista dei prossimi Europei. Lui preferirebbe trasferirsi in Premier League, ma in assenza di offerte potrebbe valutare di prendere il posto di Mendy che dovrebbe andare al Chelsea.