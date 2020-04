PSG, avviati contatti col Borussia Dortmund per Haaland. Ma il Real Madrid resta in pole

Erling Haaland fa gola a tutta Europa e Mino Raiola si frega ancora le mani dopo la maxi-commissione per il passaggio al Borussia Dortmund. Secondo As, il PSG ha recentemente avviato i contatti con il club tedesco per l'attaccante norvegese, anche se il Real Madrid resta in pole, alla luce degli ottimi rapporti tra il club blanco e l'entourage del giocatore e della presenza del connazionale Odegaard, che parla sempre bene di Madrid ad Haaland.