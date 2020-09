PSG, avviati i contatti col Tottenham per Dele Alli e Mourinho intanto lo fa fuori

Dele Alli potrebbe lasciare il Tottenham. Il giocatore inglese non è stato convocato per la sfida contro il Southampton e la sua esclusione ha destato diversi dubbi sulla sua permanenza a Londra. Secondo le ultime indiscrezioni del The Telegraph il Paris Saint Germain sarebbe fortemente interessato a Dele Alli e avrebbe avviato i contatti con il Tottenham per cercare di portarlo in Francia prima della fine del mercato estivo.