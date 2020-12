PSG-Basaksehir 5-1, le pagelle: Neymar, lo spettacolo è servito. Si sblocca anche Mbappé

PSG-BASAKSEHIR 5-1

Marcatori: 20', 37', 50' Neymar, 42', 62' Mbappé, 57' Topal

PSG

Navas 6 - Un gol subito, abbastanza fortunoso e mai veramente impegnato dagli attaccanti dei turchi. Si gusta da una posizione privilegiata lo spettacolo di Neymar e Mbappé.

Florenzi 6,5 - Buona partita dell'ex Roma, tanta corsa lungo la corsia destra. Accompagna sempre l'azione parigina, qualche traversone interessante spedito in mezzo. (Dal 80' Pembele sv).

Marquinhos 6 - C'è poco da segnalare nella sua sfida, il Basaksehir non punge a sufficienza per poter creare qualche pericolo dalle parti del brasiliano. Lascia il campo per una botta subita. (Dal 67' Kehrer 6 - Ordinaria amministrazione anche lui).

Danilo Pereira 6 - Riciclato da centrale difensivo lui che è un mediano, fa valere il fisico anche nei duelli con Crivelli. Svetta sugli avversari e gioca bene la sfera da dietro.

Kimbembe 6 - Da un suo colpo di testa a liberare l'area di rigore si avvia l'azione del momentaneo raddoppio dei parigini, la sua unica emozione in una partita fin troppo tranquilla per lui. (Dal 80' Diallo sv).

Bakker 6,5 - Non parte benissimo, anzi. Rischia di regalare l'assist vincente a Gulbrandsen a due minuti dall'inizio della sfida. Cresce alla distanza, prima gli viene annullato un gol dal VAR e poi impegna due volte Gonuk.

Rafinha 6,5 - Rimane in campo per un tempo, ottima la sua prestazione. Mette in difficoltà gli avversari con i suoi cambi di passo, da il via all'azione del raddoppio di Neymar. (Dal 46' Di Maria 7 - Entra in campo e serve due assist, uno per Neymar e uno per Mbappé).

Paredes 6 - Gioco massimo a due tocchi, non disdegna qualche intervento rude ai danni degli avversari. Perde un pallone evitabile dal quale nasce l'azione del gol di Topal.

Verratti 7 - Parla la stessa lingua dei due fenomeni davanti, scambia con loro facendo girare a vuoto i centrocampisti avversari. Una grande prova la sua, superiorità tecnica. (Dal 80' Gueye sv).

Neymar 8,5 - Oltre al voto, c'è poco da aggiungere. Uno show quello al Parco dei Principi, si prende la scena fin dall'inizio e non cede mai lo scettro del migliore in campo regalando grandi colpi fino all'ultimo minuto. Il primo gol è una meraviglia, il secondo da attaccante ed il terzo con il solito destro dal limite. Spettacolo servito, protagonista assoluto.

Mbappé 7,5 - Stranamente era fermo a quota zero nella casella dei gol segnati in questa edizione della Champions League, fa festa contro i turchi. Prima dal dischetto e poi su assist di Angel Di Maria ma è spettacolo quando dialoga con Neymar.

BASAKSEHIR

Gonuk 5 - Esce dal Parco dei Principi con cinque gol sul groppone, protagonista in negativo nell'episodio del rigore. Nel secondo nega la tripletta a Mbappé che ci aveva provato con lo scavetto.

Rafael 5 - Neymar a volte ama partire dalla corsia mancina, a farne le spese anche il connazionale ex Manchester United. Sempre saltato secco, mai veramente pericoloso in sovrapposizione. (Dal 70' Giuliano sv).

Ponck 4,5 - Purtroppo non fa una bella figura al Parco dei Principi, il centrale è la vittima sacrificale di Neymar. Viene puntato e saltato a ripetizione del brasiliano, un tunnel ai suoi danni prima del primo gol.

Mehmet Topal 5,5 - Come per il compagno di reparto, non è una partita facile per i due centrali dei turchi. Non riesce a far valere l'esperienza nel duello impari contro Mbappé. Timida consolazione il gol, anche involontario, nel secondo tempo.

Kaldirim 6 - Uno dei pochi a salvarsi nella retroguardia del Basaksehir. Dal suo lato la squadra di Okan Buruk riesce a soffrire meno rispetto alla corsia opposta con Rafael. (Dal 70' Bolingoli 6 - Mai messo in difficoltà anche perché si placa la spinta dei parigini).

Ozcan 5 - Avrà sulla coscienza la rete del momentaneo 2-0 del Paris Saint-Germain, esce completamente a vuoto spianando la squadra a Rafinha. Errori su errori nella sua gara.

Tekdemir 5 - Dovrebbe essere la diga davanti alla difesa, dovrebbe infatti. Gli avanti parigini hanno ampio raggio di azione, nella ripresa spaccati i due reparti e il mediano ne fa le spese. (Dal 88' Chadli sv).

Kahveci 6 - Protagonista con il suo mancino contro il Lipsia, ci prova anche al Parco dei Principi e esce a testa alta nonostante il risultato. Da una sua giocata arriva il gol di Topal.

Gulbrandsen 6,5 - Con un po' di fortuna, quella che gli è mancata, la partita forse poteva prendere una piega diversa. Nel primo tempo va, nel giro di un minuto, due volte vicino al vantaggio.

Crivelli 5 - Si nota della sua presenza in campo soltanto per qualche richiamo ai suoi danni del direttore di gara, deve fare reparto con i suoi centimetri ma non riceve mai palloni giocabili. (Dal 70' Demba Ba 6 - Entra bene in partita, svetta anche in zona difensiva).

Turuc 5 - Non si vede mai, abbandonato lungo la corsia mancina. Non fa niente per rendersi pericoloso, poco volenteroso e mai chiamato in causa dai compagni. Completamente anonimo. (Dal 81' Kaplan sv).