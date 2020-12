PSG-Basaksehir, anche il club turco twitta: "No to racism"

"Nel corso della partita contro il Paris Saint-Germain i nostri giocatori hanno deciso di non tornare in campo a causa del comportamento razzista del quarto arbitro Sebastian Coltescu nei confronti del nostro vice allenatore Pierre Webo. Pretendiamo pubbliche spiegazioni". Con questo messaggio si Twitter l'Istanbul Basaksehir ha fatto il punto su quanto successo questa sera al Parco dei Principi di Parigi. Il club ha inoltre fissato in altro la scritta "No to Racism" (con tanto di foto ufficiale della UEFA) con affianco un pugno bianco e uno nero.