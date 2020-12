PSG-Basaksehir, giocatori e arbitri in ginocchio e col pugno alzato durante l'inno Champions

Due striscioni sulle tribune del Parco dei Principi campeggiano con la scritta "No to racism" e gli stemmi di Paris Saint-Germain e Basaksehir. Nel corso dell'inno della Champions League i giocatori e gli arbitri si sono messi in ginocchio e col pugno alzato per esprimere il loro appoggio nella lotta contro il razzismo.