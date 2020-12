PSG-Basaksehir, il difensore francese Kimpembe: "No al razzismo"

"No to racism" (No al razzismo) è il messaggio più condiviso dopo i fatti di Parigi dove la gara fra PSG e Basaksehir è stata sospesa per gli epiteti razzisti del quarto uomo nei confronti del vice allenatore dei turchi Webo. Anche il difensore dei parigini Presnel Kimpembe sul proprio profilo Twitter ha condiviso questa scritta.