PSG-Basaksehir, Mbappé è con Webo: "Diciamo no il razzismo"

Anche Kylian Mbappé, dopo le parole razziste del quarto uomo in direzione a Webò - vice allenatore dell'Istanbul Basaksehir - ha deciso di far capire da che parte sta. "Diciamo no al razzismo, Webo siamo con te", il tweet del centravanti del Paris Saint Germain.

SAY NO TO RACISM. ❌❌❌

M.WEBO WE ARE WITH YOU. ✊🏽

— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 8, 2020