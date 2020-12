PSG-Basaksehir ripartirà dal 14° minuto. La UEFA cambia gli arbitri della gara

Paris Saint-Germain contro Istanbul Basaksehir, sospesa dopo 13 minuti per l’episodio di razzismo ai danni di Webo, si rigiocherà domani alle 18,55. La gara ripartirà dal minuto 14 e come prevedibile non sarà diretta dalla squadra arbitrale romena il cui quarto uomo è stato protagonista della vicenda. Lo comunica la UEFA, anche se al momento non sono state ancora rese note le nuove designazioni.