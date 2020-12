PSG-Basaksehir, ripresa affidata all'arbitro Makkelie. Italiani VAR e AVAR

È l’olandese Danny Makkelie l’arbitro scelto dalla UEFA per dirigere la delicata ripresa di PSG-Istanbul Basaksehir, sospesa oggi dopo 13 minuti per l’episodio di razzismo ai danni di Webo e in programma domani alle 18,55. Il fischietto, lo stesso di ‘gladbach-Inter, sarà coadiuvato dal connazionale Mario Diks e dal polacco Marcin Boniek come assistenti di linea. Polacco anche il quarto uomo, Bartosch Frankowsky, saranno invece italiani VAR (Marco Di Bello) e AVAR (Maurizio Mariani).