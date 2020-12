PSG-Basaksehir, Thuram: "Il momento storico che mi aspettavo. Sono pieno di speranza"

Appese le scarpette al chiodo Lilian Thuram, ex difensore di Parma e Juventus campione del Mondo nel 1998, si è speso anima e corpo nella lotta contro ogni forma di discriminazione. Lo stesso Thuram ha così commentato quanto avvenuto martedì sera in occasione di PSG-Basaksehir, match di Champions League prima sospeso e poi rinviato dopo gli insulti razzisti rivolti dal quarto uomo ad un giocatore del club turco. “Questo è il momento storico che stavo aspettando - ha dichiarato al Nuovelle Observateur -, mi ha riempito di speranza. Mi dicevo da tempo che sarebbe dovuto accadere che i giocatori decidessero di fermare la partita, visto che le istituzioni non potevano prendere una posizione chiara e forte su questi temi. Infatti martedì abbiamo visto che colui che rappresentava l'istituto, ovvero l'arbitro ha fatto di tutto per riavere la partita”.