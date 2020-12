PSG-Basaksehir, Tuchel: "Dai miei ragazzi una scelta coraggiosa"

Prima la presa di posizione nella serata di martedì a supporto di Webo, calciatore del Basaksehir vittima di insulti razzisti da parte del quarto uomo, e poi il segnale forte ieri sera in occasione dell’inno della Champions League di inginocchiarsi come forma di protesta contro il razzismo sull’onda dei tanti campioni americani già protagonisti di gesti simili negli scorsi mesi. Dal PSG è arrivato forte e chiaro il messaggio contro qualsiasi tipo di discriminazione e il primo ad essere felice di quanto fatto dai giocatori transalpini è lo stesso tecnico Thomas Tuchel: “Ieri (martedì per chi legge, ndr) è stata presa una decisione forte: i ragazzi hanno mostrato la loro solidarietà agli avversari. E’ stata una decisione forte e coraggiosa. Una reazione che è apparsa chiara negli spogliatoi. Parliamo di persone adulte e come avete detto voi la reazione è stata forte. In campo non avevo capito bene cosa fosse successo, non avevo sentito le parole espresse: poi nello spogliatoio è stato tutto chiaro. E’ statu un bene mostrare solidarietà e poter riprendere la partita”.