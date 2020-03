PSG, c'è Mbappé per il risveglio muscolare dopo il test negativo per il Coronavirus

vedi letture

Novità da Parigi, dove il Paris Saint-Germain sta ultimando la preparazione alla sfida di questa sera contro il Borussia Dortmund. Si rivede Kylian Mbappé al campo d'allenamento. Dopo due giorni a letto per l'angina, l'asso francese, che peraltro è stato sottoposto al test del Coronavirus, risultando negativo, ha lavorato individualmente col preparatore atletico. Ha testato le sue condizioni, anche palla al piede. In queste ore il tecnico Thomas Tuchel valuterà se rischiare il giocatore in una partita già decisiva per la stagione del PSG.